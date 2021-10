25:28

España no la conoce y no sabe lo que se pierde. Se llama Marisela Verena, es cubana, cantautora buenísima, buenísima gente, valiente y comprometida con la libertad de Cuba; y, sobre todo, amiga y admirada por este Discosaurio porque los dos creemos que ser artesanos y artesanas de emociones, es fantástico y hace que esta vida merezca la pena?yo la recomiendo mucho porque su talento es sorprendente y te llega muy dentro. Si te gustaría ver a Cuba libre de su longeva dictadura, no te pierdas este paseo con Marisela por mi Parque Discografico.