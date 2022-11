06:13

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha exigido esclarecer en el Congreso, a través de una comisión de investigación, la tragedia en la valla de Melilla del pasado 24 de junio. "Debe servir para ver qué ocurrió, si algo se hizo mal y, sin ninguna duda, teniendo la mayor tragedia que ha ocurrido en la frontera española en las últimas décadas, algo se hizo mal", ha expresado en el programa Parlamento. Iñarritu dice que no entiende "por qué el PSOE no sigue el mismo criterio que exigió en la tragedia de Tarajal, en 2014 y asegura que el reportaje de la BBC ha tenido consecuencias "no solamente mediáticas, sino también políticas".

Sobre una reforma de las devoluciones en caliente: "Lo que se hizo en las negociaciones entre los dos partidos del Gobierno es una trampa, es sacarlo de la Ley de Seguridad Ciudadana para tratarlo en una futura Ley de Extranjería en el futuro. Pero la Ley de Extranjería no tiene un calendario previsto [...] Espero que lleguemos a un acuerdo cuanto antes, pero en el Ministerio del Interior parece ser que no son muy favorables a a la reforma integral de esta norma, ni siquiera en sus formas o en sus artículos más lesivos", asegura.