12:22

La portavoz de Sumar, Marta Lois, cree que Feijóo se precipitó aceptando el encargo del Rey y tendría que haber renunciado, según nos cuenta en el programa Parlamento. No confirma si Yolanda Díaz dará la replica al líder del PP ni si lo harán también otros portavoces del espacio. Lois considera que cuánto antes haya encargo del Rey a Sánchez, mejor: "Cuánto menos se dilate el proceso, mejor". Se ha mostrado convencida de que el PSOE está hablando con ERC y con Junts y que su voluntad es construir un gobierno progresista para nuestro país.

Dice que el acuerdo para la amnistía no está cerrado, pero insiste en que tendrá un encaje constitucional y que los españoles lo van a entender como un gesto "de diálogo y convivencia". “Es una solución política que tiene que ver no con los altos cargos o las élites, si no, con la sociedad civil”, expresa.

Lois asegura que no es imprescindible tener experiencia parlamentaria para estar en el Congreso, pero recuerda que ha sido portavoz en el Gobierno y en la oposición. Sobre la elección de las portavocías de Sumar, dice que se optó por un criterio plurinacional y territorial, pero se le dará visibilidad a todas la fuerzas y reitera que son una voz plural.