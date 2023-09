13:47

El vicesecretario del Partido Popular, Borja Sémper, nos atiende en Parlamento tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Considera que Pedro Sánchez ha sido "irrespestuoso" y "no ha estado a la altura de su responsabilidad" por no haber subido a la tribuna a debatir. Respecto a los errores cometidos por dos diputados durante la votación de la investidura, Sémper dice "sentir vergüenza" por la imagen que se traslada a la sociedad: "Ante un sí o un no, no parece muy difícil no equivocarse y acertar".

El diputado del PP asegura que es "descabellado" llegar a una repetición electoral y que hay una alternativa: "Que el PSOE y el PP nos pongamos de acuerdo", dice. Niega que exista un debate en el PP con la abstención a Sánchez, para que el PSOE no dependa de los independentistas, y avisa también al PNV de que no encontrará un PP "silente y callado".