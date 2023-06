Hazte voluntario ONCE, al lado de las personas ciegas

Los voluntarios y voluntarias de la ONCE superan los 100.000 servicios a las personas ciegas. Desde una llamada telefónica hasta llegar a correr una maratón son tan solo dos de las muchas y variadas acciones de acompañamiento realizadas por las más de 3.000 personas del voluntariado en la ONCE, la mayoría a título personal, y otros formando parte de las 79 entidades colaboradoras como Cruz Roja, Grandes Amigos o Fundación ONCE.