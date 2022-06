Grupo Social ONCE Empleo en Castilla-La Mancha

05:13

El Grupo Social ONCE consigue empleo para 6.894 personas con discapacidad de Castilla-La Mancha en los últimos 20 años, gracias al apoyo del Fondo Social Europeo. Así se ha dado a conocer en el seminario ‘Europa se acerca a ti’, celebrado en la sede territorial de la ONCE en Toledo, con la participación de la eurodiputada Cristina Maestre, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, o la directora general de Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, Virginia Marco, entre otras autoridades.