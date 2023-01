05:15

Quién no conoce a "La pequeña oruga glotona"... Sí, claro, es uno de los libros más populares de la literatura infantil, del autor Eric Carle. La última edición, realizada por el Servicio Bibliográfico de la ONCE, no pasa desapercibida: un cuento inclusivo editado en tinta, braille, relieve y diferentes texturas para que niños y niñas ciegos aprendan y disfruten de su original historia y, además, lo compartan en el aula, como uno más.