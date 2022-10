05:10

Alba, una niña de 12 años, con cáncer, ha cumplido su deseo de jugar con futuros perros guía de la ONCE. Y, sí, ha estado en la Escuela de la Fundación ONCE del Perro Guía, en Boadilla del Monte (Madrid). Y, junto con sus padres, Alba ha recorrido las instalaciones del centro y ha disfrutado de lo lindo con una camada de cahorros y además ha cepillado ‘y peinado’ a un jovencísimo labrador negro. Una jornada ideal, desde luego. Sólo hay que escuchar a Alba para darnos cuenta de la felicidad que le ha aportado el día con los perros guía de la ONCE.