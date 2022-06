Ondas de ayer Radio Olímpica, la radio de Barcelona 92 04:48 Durante los días que duraron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Radio 4, la emisora de Radio Nacional de España en Cataluña, se transformó en la Radio Olímpica. Se puso en marcha para ofrecer diariamente información sobre la Olimpiada a deportistas, periodistas, visitantes y oyentes en general. Emitía las 24 horas en castellano, catalán, francés e inglés y una hora al día en árabe, alemán, ruso, chino, japonés, portugués y griego.

