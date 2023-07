01:00:08

LAWES: A willow garland (1.19). D. Muderloch (ten.), J. Behr (vla. da gamba), S. Tecardi (laúd). TELEMANN: Fantasía para viola da gamba sola, núm. 3 en Mi menor (5.25). P. Pandolfo (vla. da gamba). VAUGHAN WILLIAMS: The winter’s willow (3.12). J. Gilchrist (ten.), A. Tilbrook (p.). BUTTERWORTH: The bank of green willow (5.51). Orq. Hallé. Dir.: M. Elder. VERDI: Otello, acto IV, aria de Desdémona ‘Piangea cantando… Ave María’ (Canción del sauce) (15). M. Caballé (sop.), Orq. Sinf. de Barcelona. Dir.: C. Felice Cillario. PERRY: Wind in the willows, suite (selec.) (7.30). Orquesta Filarmónica y Coro Eslovaco. Dir.: W. Perry. RAUTAVAARA: Halavan himmeaen alla (selec.) (4.20). Schola Cantorum de Oxford. Dir.: J. Burton. GUASTAVINO: La rosa y el sauce (2.25). A. Netrebko (sop.), Orq. Philharmonia de Praga. Dir.: W. Villaume. Capítulo con guión y presentación de Mikaela Vergara