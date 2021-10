No es un día cualquiera

54:33

En el ‘Mano a mano’, Carles Mesa charla con la escritora Rosa Montero sobre su última novela La buena suerte (Ed. Alfaguara) y del estado de salud de la literatura en España. Y en su ‘Maleta de canciones’, Pancho Varona se ha traído a la banda de Rock Morgan, que el próximo 15 de octubre lanza al mercado el disco The River and The Stone.