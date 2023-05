No es un día cualquiera

24:22

Con nosotros, Rosa Fernández, montañera. La primera mujer española que completó el proyecto de subir a las 7 cimas más altas de los continentes. Asia, África, América del Norte, América del Sur, Europa, Oceanía y la Antártida. "Me surgió la oportunidad con un grupo de chicos de Asturias que tenía prevista una expedición al Himalaya". Aquella expedición se llamó "Siete cardos y una Rosa". Fernández. "No imaginaba lo que era una montaña de 8 mil metros. Fue la aventura de mi vida". "Luego pensé que podía subir el Everest. Y allí me fui".