10:36

Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su "Maleta de canciones". Hoy escuchamos: 'Miss You' (The Rolling Stones); 'Walk This Way' (Aerosmith y Ru DMC), 'Ella, elle l'a' (France Gall) y 'El incendio' (Sidonie).