Descubrimos 'La Palma 2022' (Ed. Calipso L&Z), una guía para recorrer la isla de La Palma, meses después de la erupción del volcán. Nos acompañan sus autores, los periodistas especializados en viajes May Borraz y Marc Ripol. En “La pantalla” de Elisenda Roca, la crítica y actualidad de la televisión y las plataformas digitales. Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su “Maleta de canciones”. Hoy escuchamos: 'Don’t Let Me Down' (The Beatles); 'Brown Sugar' (The Rolling Stones), '21st Century Schizoid Man' (King Crimson) y 'De cartón piedra' (Joan Manuel Serrat).