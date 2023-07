No es un día cualquiera

12:32

'En el país de los blancos' el espacio de Ousman Umar donde se visibilizan distintos proyectos sociales e historias increíbles de personas que han vivido y luchado contra las adversidades y situaciones de desigualdad. Hoy nos visita Arancha Martínez, emprendedora social y presidenta de la ONG It will be y directora de COMGO. Ganadora del Premio Princesa de Girona en el 2018 en la categoría social.