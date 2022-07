54:33

Conversamos con la cantante Lídia Pujol, que el próximo 23 de julio actuará en el Festival D’aquí estant veig una estrella (Desde aquí veo una estrella), que se celebra en Riudaura (Girona). En “La pantalla” de Elisenda Roca, la crítica y actualidad de la televisión y las plataformas digitales. Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su “Maleta de canciones”. Hoy escuchamos: 'Woman from Tokyo' (Deep Purple); 'Who Knows' (Jimi Hendrix), 'You‘ve Got a Friend' (Carole King) y 'Desaparecido' (Manu Chao).