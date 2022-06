54:14

Hablamos sobre la reputación digital con el abogado Josep Coll, director general de la empresa RepScan. En “La pantalla” de Elisenda Roca, la crítica y actualidad de la televisión y las plataformas digitales. Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su “Maleta de canciones”. Hoy escuchamos: Don´t Ask Me Why (Billy Joel); Our House (Crosby, Stills, Nash & Young), Fearless (Nick Mason´s Saucerful Of Secrets) y El hijo de Dios (Nudozurdo).