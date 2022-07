54:51

A raíz de la huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, hablamos sobre los derechos que tienen los pasajeros cuando se cancela uno de sus vuelos. Nos acompaña Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción. En “La pantalla” de Elisenda Roca, la crítica y actualidad de la televisión y las plataformas digitales. Nos acompaña Javier Solano, comentarista de los Sanfermines en RTVE durante casi treinta y cinco años. Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su “Maleta de canciones”. Hoy escuchamos: Oops Upside Your Head (The Gap Band); The Bed’s Too Big Without You (The Police), Comfortably Numb (Pink Floyd) y La pared (Bambino).