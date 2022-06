54:59

Conversamos con Carmen Cortés, presidenta y portavoz de la plataforma 'Seguimos viviendo', que representa a los afectados por el síndrome tóxico de la colza, después de que un grupo de víctimas se haya encadenado a la valla de la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de Madrid para protestar por la falta de respuestas por parte del Gobierno. En “La pantalla” de Elisenda Roca hablamos sobre el programa 'Jardines con historia' de TVE. Nos acompañan su directora, Sonia Tercero Ramiro; y su conductor, el arquitecto Arturo Franco. Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su “Maleta de canciones”. Hoy escuchamos: 'Your Own Sweet Way' (The Notting Hillbillies); 'Woman In Love' (Barbra Streisand), 'Handle It With Care' (The Traveling Wilburys) y 'Quién lo iba a suponer' (Luis y Santiago Auserón).