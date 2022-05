No es un día cualquiera

55:14

Hablamos con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa, que acaba de estrenar en cines su primer largometraje, Cinco lobitos. Después, en “La pantalla” de Elisenda Roca, la crítica y actualidad de la televisión y las plataformas digitales. Y despedimos el sábado disfrutando de la música que Pancho Varona nos trae en su “Maleta de canciones”. Hoy escuchamos: Country House (Blur); John and Mary (Robert Palmer), One Headlight (The Wallflowers) y Ropa cara(Camilo).