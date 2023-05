No es un día cualquiera

21:11

"Soy neorrural. En Asturias todos tenemos una conexión muy especial con la naturaleza. Soy feliz en el campo". Nos acompaña Ángeles Caso, escritora y periodista, que nos dice: "Ojo a leer lo que sea. Hay lecturas que te pueden trastornar la cabeza". "No me gustaba salir en pantalla en televisión. Y cuando me reconocían en la calle lo pasaba fatal".