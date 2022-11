58:58

La música de yaya bey no tiene límites de géneros ni fronteras emocionales.

De la alegría a la tristeza y del jazz al hip hop. yaya bey salta con soltura entre géneros y emociones en su álbum 'Remember Your North Star'. Además, las canciones de Paco Moreno, nuestro Ariel Pink rumbero.

Playlist:

Weyes Blood - Twin Flame

AMORE - Fuensanta De Noche

Christine and the Queens - My birdman

Overmono - Walk Thru Water (St. Panther)

GAZZI - je suis

Matsu - Reposo

Σtella - Charmed (feat. Redinho)

yaya bey - meet me in brooklyn

Lorenzo Soria - Tus Ojitos Moros

Paco Moreno - Mirada de pirada

Mykki Blanco - French Lessons (feat. ANOHNI, Kelsey Lu)

Benny Sings - The World

Dry Cleaning - Hot Penny Day

Los Punsetes - UN CONDENADO A MUERTE SE HA ESCAPADO

YARD ACT - The Overload

FONTAINES D.C. - Jackie Down The Line

LA PLATA - Volver para verte