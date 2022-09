58:39

No hay fronteras en el nuevo disco de Yaya Bey.

No hay fronteras ni para limitar estados de ánimo, ni desde luego tampoco para los géneros en el nuevo disco de Yaya Bey, que salta con soltura entre el jazz, el R&B y el soul. Además, Shygirl aliada con Mura Masa y Oscar Sheller, da forma a un minimalista pero contundente 'Nike'.

Playlist:

Yeah Yeah Yeahs - Burning

Broken Bells - Saturdays

MorMor - Far Apart

Greentea Peng - Look To Him

Yaya Bey - pour up

Santigold - Shake

Ezra Collective - Life Goes On (feat. Sampa the Great)

Kokoroko - We Give Thanks

Chico Blanco, SIMONA - STOP

Fred again.. - Jungle

Shygirl - Nike

DELLAFUENTE - Tanteo

Björk - Atopos

Sylvan Esso - Didn't Care

Warpaint - Champion (HAAi Remix)

Julia Jacklin - Ignore Tenderness

Arctic Monkeys - There'd Better Be A Mirrorball