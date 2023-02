58:44

Yaya Bey gira el foco hacia sí misma en el íntimo 'exodus the north star'

El LP 'Remember Your North Star' crece con el EP 'Exodus the north star' y amplía la marca de Yaya Bey, sinónimo de mezcla entre estados de ánimo y géneros. Además, el nuevo EP del mejor secreto de la electrónica actual, el dúo Two Shell.

Playlist:

Yaya Bey - exodus the north star

serpentwithfeet - Gonna Go

Kali Uchis - I Wish you Roses

Andy Shauf - Norm

Núria Graham - Yes It's Me, The Goldfish!

Verde Prato - Niña Soñando

Avey Tare - Invisible Darlings

Kelly Lee Owens - Moebius

Moderat - COPY COPY (Logic1000 & Big Ever Remix)

Two Shell - love him

Alizzz - Pierdo el sentido

Sleaford Mods - Force 10 From Navarone

bdrmm - It's Just A Bit Of Blood

crushed - waterlily