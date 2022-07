58:55

Dos discos recién publicados a los que acercarse sin prejuicios

Referencias a New Order y Depeche Mode sobrevuelan 'Fear Fear', el segundo disco de los británicos Working Men's Club. Eso sí, todo más oscuro, más borroso, más techno, más descarado. Además, nuevo largo solo un año después para black midi, la banda más minuciosamente enloquecida del panorama.



Playlist:

Steve Lacy - Helmet

Omar Apollo - Archetype

Lil Silva - Be Cool (feat. Little Dragon)

Lewis OfMan - Move Me (feat. Carly Rae Jepsen)

Lizzo - About Damn Time

Working Men's Club - Rapture

YOUNG PRADO - Chill Out

Panda Bear, Sonic Boom - Go On

Interpol - Passenger

Madi Diaz - Hangover

BODEGA - The Art Of Advertising

black midi - The Defence

Ghouljaboy - solanin

AMORE - Fuensanta De Noche

Oliver Sim - GMT