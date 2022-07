58:44

La dupla Whitney se aleja, por el momento, de las texturas electrónicas

Hay esperanza en el nuevo disco de Whitney si lo que echabas de menos era su sonido de siempre. Recuperan su delicada mezcla de pop, jazz y rock jungle en una de sus dos nuevas canciones. La otra suena al Bon Iver más electrónico y experimental. Además, la que podría ser la canción alternativa del verano (más allá de 'Despechada') a cargo de U.S. Girls.



Playlist:

Whitney - Blue

Sylvan Esso - Didn't Care

Wild Pink - ILYSM

Two Door Cinema Club - Lucky

Hot Chip - Eleanor

Franc Moody - Raining in LA

Jessie Ware - Free Yourself

U.S. Girls - So Typically Now

Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Never Seen You Dance

Cuco - Sitting In The Corner (feat. Adriel Favela & Kace Muusgraves)

Kacey Musgraves - Golden Hour

Plains - Problem With It

HAIM - Lost Track

Dry Cleaning - Anna Calls From The Arctic