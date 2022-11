59:18

¿Cómo se sale del nuevo disco de Weyes Blood?

En el descuento de 2022 ha llegado uno de los mejores discos. Weyes Blood se corona como la reina del pop barroco más bello y exuberante con su nuevo disco, 'And In The Darkness, Hearts Aglow'. Además, el disco con el que regresa el angelino Nosaj Thing y en el que se reúne de nuevo con colaboradores excepcionales.

Playlist:

Arctic Monkeys - Sculptures Of Anything Goes

Weyes Blood - It's Not Just Me, It's Everybody

Andrew Bird - I felt a Funeral, in my Brain (feat. Phoebe Bridgers)

Mount Kimbie - f1 racer (Dom Maker, feat. KUČKA)

Nosaj Thing - Condition (feat. Toro y Moi)

Nick Hakim - M1

Phoenix - Winter Solstice

Young Fathers - I Saw

Special Interest - (Herman's) House

Charlotte Adigéry, Bolis Pupul - Blenda

Goat - Under No Nation

Santigold - Shake

Kokoroko - We Give Thanks

Sufjan Stevens - Fourth of July (April Base Version)

Beach House - Once Twice Melody