58:50

Lætitia Tamko apuesta por una escritura sincera y directa que, también, puede ser poética

Vuelve Vagabon con 'Sorry I Haven't Called', su primer disco en 4 años. Un trabajo en el que ha buscado la belleza poética de la composición conversacional: directa, cruda, sincera y sin metáforas. Un álbum producido junto a Rostam de Vampire Weekend.

Playlist:

Vagabon - Lexicon

Hot Chip - Fire of Mercy (feat. yunè pinku)

Supershy - Something On My Mind

Yussef Dayes - Marching Band (feat. Masego)

Turnstile, BADBADNOTGOOD - Underwater Boi

The Chemical Brothers - For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)

Mura Masa, Daniela Lalita - Love

Róisín Murphy, DJ Koze - Hurtz So Bad

Polo & Pan, Abrão - Carrossel Do Tempo

Ciutat, EJ Marais - Manual de Autoayuda (GAZZI remix)

Sofia Kourtesis - Vajkoczy

Sparklehorse - The Scull of Lucia

Tronco - Lo que pasó cuando te fuiste

Mujeres - Diciendo que Me Quieres