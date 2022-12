01:01:06

Let's Eat Grandma ponen sobre la mesa un disco muy festivo perfecto para estos días.

'Two Ribbons', el nuevo disco de Let's Eat Grandma es un poco más bailable, un poco más festivo y un poco mejor, en general. Además, los prolíficos The Wave Pictures con 'When The Purple Emperor Spreads His Wings', de nuevo una receta totalmente personal en la que se mezclan blues, folk, rock y country como nadie más lo hace.

Playlist:

Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Crosswalk

Sharon Van Etten - Porta

Cate Le Bon - Harbour

Leia Destruye - El Oleaje

Big Thief - Little Things

The Wave Pictures - French Cricket

She & Him - Darlin'

Da Souza - Bomba de fum

Drugdealer - Madison

Arctic Monkeys - I Ain't Quite Where I Think I Am

Blanco Palamera - MUNDO PEQUENO

Lorenzo Soria, Sebastián Orellana - Si Te Vas

Gorillaz - Baby Queen

Phoenix - After Midnight

Mitski - Love Me More

Let's Eat Grandma - Hall of Mirrors