TEED abre las puertas de su intimidad en su esperado segundo disco.

Aplazado desde este verano, ya queda menos para escuchar completo 'When The Lights Go', el esperado segundo largo del productor Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Además, otra joyita contemporánea del maestro Kurt Vile.

Playlist:

Kevin Morby - Disappearing

Kurt Vile - Mount Airy Hill (Way Gone)

Angel Olsen - All The Good Times

Kiwi jr. - Night Vision

Dehd - Bad Love

Rolling Blackouts Coastal Fever - The Way It Shatters

Metronomy - Hold me tonight (feat. Porridge Radio)

Porridge Radio - Back To The Radio

Fred again.. - Roze (Euston Station) (feat. Avery Wilson)

HAAi - Biggest Mood Ever (feat. Alexis Taylor)

BEACH HOUSE - Masquerade

Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Crosswalk

Shygirl - Firefly

Purity Ring - graves

Charli XCX - Lightning