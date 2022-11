58:58

Tom Misch se pone el traje de Supershy para firmar nuevas canciones de baile

Música que te hace sentir bien es el objetivo de Tom Misch cuando se convierte en Supershy y publica sus producciones más bailables. Esta vez enfila 2023 abrazando el French House. Además, lo más nuevo del productor andaluz GAZZI.

Playlist:

Elia y Elizabeth - Alegría (Franc Moody Remix)

La Famme - Cha-cha

SAULT - Glory

Ezra Collective - Life Goes On (feat. Sampa the Great)

Sudan Archives - NBPQ (Topless)

trashi - Playa Flamenca

Irenegarry - Amor Grande

Nia Archives - So Tell Me...

GAZZI - je suis

LF SYSTEM - Hungry (For Love)

Supershy - Don't Let Go

The Blessed Madonna - Serotonin Moonbeams

Lorenzo Soria, Sebastián Orellana - Tus Ojitos Moros

Rocío Márquez, BRONQUIO - De Mí (feat. 41V1L)

María José Llergo - Mi Nombre

ROSALÍA - BULERÍAS