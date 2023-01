The New Pornographers · Gretel Hänlyn

59:05

El supergrupo canadiense se reactiva en 2023.

'Continue as a guest' es la primera sorpresa con fecha cerrada en el nuevo calendario musical. Será el nuevo largo de The New Pornographers, un intento por salir de su zona de confort colectivo. Además, un nombre nuevo dispuesto a crecer en 2023, el de la británica Gretel Hänlyn.

Playlist:

The New Pornographers - Really Really Light

Spoon - The Devil & Mister Jones

Broken Bells - Saturdays

Gretel Hänlyn - Today (can't help but cry)

Alvvays - Belinda Says

Cuitat - Que Salga el Sol (feat. Rafael Ulecia)

Hnos Munoz - SNQ / Una Virtud

Little Simz - No Merci

easy life - DEAR MISS HOLLOWAY (feat. Kevin Abstract)

BROCKHAMPTON - Any Way You Want Me

Mount Kimbie - f1 racer (feat. KUCKA)

Sega Bodega - Kepko

Caroline Polachek - Sunset

Jamila Woods - Boundaries

Bonobo - Tides (feat. Jamila Woods)

The Blaze - DREAMER

**Foto de The New Pornographers por Ebru Yildiz