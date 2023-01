58:59

El sonido del pasado sigue siendo el presente más inmediato para The Lemon Twigs.

The Lemon Twigs, el proyecto de los hermanos Brian y Michael D'Addario, vuelve con un cálido tema de esencia sesentera con el que se estrenan en su nuevo sello y empiezan a mirar a un disco en 2023. Además, la propuesta en la vanguardia del ambient de Ulla.

Playlist:

SZA - Kill Bill

PinkPantheress - Boy's a liar

Ulla - gloss

Teenage Priest - Let It Pass

The Blaze - DREAMER

Fatoumata Diawara - Nsera (feat. Damon Albarn)

Ibibio Sound Machine - All That You Want

LCD Soundsystem - new body rhumba

La Paloma - Todo esto

El Mató a un Policía Motorizado - Tantas Cosas Buenas

Kokoshca - Cara de Pena

The Lemon Twigs - Corner Of My Eye

Mac DeMarco - Hey Cowgirl

Drugdealer - Baby

Panda Bear, Sonic Boom -´Everyday