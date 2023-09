The Chemical Brothers · rusowsky

58:57

no tenemos razón para vivir

Septiembre se abre con "For That Beautiful Feeling", el décimo disco de The Chemical Brothers. Al menos te llevas eso de la vuelta a la rutina. Además, un paseo por 'BABAYAGA', el EP de rusowsky.

Playlist:

Jessie Ware - Freak Me Now

Alison Goldfrapp - Love Invention

The Blessed Madonna - Fuck what u heard (feat. Todd Edwards)

The Chemical Brothers - No Reason

TYGAPAW - GLAMOUR Riddim (feat. George Riley)

SBTRKT - L.F.O (feat. Sampha, George Riley)

Yves Tumor - Meteora Blues

La Plata - Lejos

Overmono - So U Kno

Unknown Mortal Orchestra - Meshuggah

rusowsky - brujita

Caroline Polachek - Fly To You (feat. Grimes, Dido)

Romy - Enjoy Your Life

Fred again.. - Lights Out (feat. Romy, HAAi)