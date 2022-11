The Blaze · Sega Bodega

59:03

Soñamos la electrónica emotiva de The Blaze

DREAMER es una canción más que, quizás, nos acerca hacia un nuevo LP de los franceses The Blaze. Además, novedades para Sega Bodega con su primer tema propio en 2022 y cuando su álbum 'Romeo' cumple un año.

Playlist:

Manchester Orchestra - No Rule

Sharon Van Etten - When I Die

Christine and the Queens - Tu sais ce qu'il me faut

El Mató a un Policía Motorizado - Tantas Cosas Buenas

Sega Bodega - Kepko

rusowsky - GOOFY (feat. TRISTÁN!)

The Blaze - DREAMER

Andy Shauf - Wasted On You

Vera Fauna - Mira Lo Que Tengo

Hnos Munoz - SNQ / Una virtud

Caroline Polachek - Sunset

FaltyDL - God Light (feat. Joe Goddard)

Margarita Quebrada - Azul

Nation of Language - From The Hill