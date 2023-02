The Blaze · Omar Apollo

52:50

Los The Blaze más festivos se destapan en 'CLASH'

'CLASH' es una canción con un gancho ineludible que muestra la faceta más festiva de The Blaze. Además, Omar Apollo reflexionando sobre la complejidad de una relación a tres en una nueva canción "con un toque de Mustafa".

Men I Trust - Ring Of Past

Omar Apollo - 3 Boys

Tennis - Forbidden Doors

Bibio - S.O.L (feat. Oliver St. Louis | Alan Braxe edit)

Jessie Ware - Pearls

Alison Goldfrapp - Fever (feat. Paul Woolford)

M83 - Us And The Rest

The Blaze - CLASH

NOIA - didn't know (feat. Ela Minus)

Ruiseñora - Los Charcos

Magic Gardening Club - Easier

crushed - milksugar

Depeche Mode - Ghosts Again