El calendario avanza inexorable pero el verano resiste en la música de The Beths.

Desde Nueva Zelanda, The Beths han hecho un disco para disfrutar bajo el sol de una primavera que comienza para ellos. Ese trabajo hasta arriba de pop de guitarras es "Expert in a dying field". Además, la búsqueda de la nitidez más exquisita en las guitarras de Bibio.

Playlist:

The Beths - Silence Is Golden

Dehd - Bad Love

Kurt Vile - Mount Airy Hill (Way Gone)

Angel Olsen - Big Time (feat. Sturgill Simpson)

The A's - He Needs Me

Blood Orange - Relax and Run (feat. Erika de Casier & Eva Tolkin)

Mura Masa - e-motions (feat. Erika de Casier)

PinkPantheress, Sam Gellaitry - Picture in my mind

Charli XCX - Yuck

Whitney - REAL LOVE

Bibio - Off Goes The Light

Da Souza - Diarro

Carlota Flâneur - The rush

Men I Trust - Hard To Let Go

black midi - Sugar/Tzu

King Gizzard & The Lizard Wizard - Kepler-22b

The Mars Volta - Graveyard Love