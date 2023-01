Tennis · Everything But The Girl

59:04

Tennis se fijan en pequeñas cosas con grandes consecuencias para narrar su nuevo disco.

De una particula en el universo a un momento en toda una vida. Hay cosas pequeñas que tienen grandes consecuencias y en ellas se han fijado Tennis para llenar de contenido 'Pollen', su nuevo disco. Además, el regreso de Everything But The Girl cuando nadie lo esperaba, 24 años después el que iba a ser su último disco.

Playlist:

Tennis - Let's Make a Mistake Tonight

Alvvays - After The Earthquake

Wet Leg - Angelica

shame - Fingers of Steel

Lambchop - Whatever, Mortal

The National - Weird Goodbyes (feat. Bon Iver)

Daughter - Be On Your Way

Julia Jacklin - Love, Try Not To Let Go

Gretel Hänlyn - Today (can't help but cry)

DJ Sabrina The Teenage DJ - All I Can Feel

Pink Pantheress, Sam Gellaitry - Picture in my mind

Planet 1999 - crush

AMORE - Fuensanta De Noche

rusowsky - pikito

Everything But The Girl - Nothing Left To Lose