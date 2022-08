59:06

Sylvan Esso huyen de las reglas para alcanzar la libertad creativa.

En 'No Rules Sandy' no hay reglas ni ideas preconcebidas. Sylvan Esso renacen para dejar fluir sin control su creatividad. Además, el verano contenido en una canción de boy pablo.

Playlist:

Working Men's Club - Money Is Mine

Yard Act - Payday

Viagra Boys - Ain't No thief

Empress Of - Dance For You

Charli XCX - Beg For You (feat. Rina Sawayama)

Judeline - EN EL CIELO

Sen Senra - Aroma

Da Souza - 24/7

boy pablo - Be Mine

O'o - Spin

Sylvan Esso - Sunburn

Daphni - Cloudy

Lil Silva - to The Floor (feat. BADBADNOTGOOD)

Drugdealer - Madison

Makaya McCraven - Seventh String