Caroline Polachek se pone en modo turista en Barcelona en 'Sunset'

Guitarra española, aire dosmilero, videoclip paseando por Barcelona y producción de Sega Bodega. Algunas pistas del sonido de 'Sunset', lo nuevo de Caroline Polachek donde despliega su reciente influencia mediterránea. Además, entramos en el nuevo disco de Mikky Blanco a través de su colaboración con ANOHNI.

Playlist:

PVA - Hero Man

Sylvan Esso - Sunburn

Charlotte Adigéry, Bolis Pupul - Ceci n'est pas un cliché

Mykki Blanco - French Lessons (feat. ANOHNI, Kelsey Lu)

Drake - A Keeper

Charlotte Dos Santos - Cupid's Bow

Shygirl - Poison

Caroline Polachek - Sunset

Arctic Monkeys - Body Paint

Bill Callahan - Coyotes

Field Medic - i think about you all the time

girl in red - October Passed Me By

King Gizzard & The Lizard Wizard - Hate Dancin'

easy life - OTT (feat. BENEE)

Da Souza - Fotogrames

Steve Lacy - Bad Habit