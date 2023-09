Sufjan Stevens · Fred again.. & Obongjayar

58:54

descansa tu cabeza

Cuando Sufjan Stevens anuncia un movimiento, nosotros nos paramos. 'Javelin' será el 6 de octubre su primer disco solo y con canciones nuevas desde 2020. Además, la canción que constata la conexión creativa entre Fred again.. y Obongjayar.

Playlist:

Fred again.., Obongjayar - adore u

James Blake - Loading

GAZZI - sunshine

Sufjan Stevens - So You Are Tired

Judeline - Soy El Único

Ralphie Choo - VOYCONTODO

Allah-Las - Sky Club

Woods - Little Black Flowers

Blur - Avalon

Jungle - Every Night

Poolside, Ben Browning - Ride With You

San Tosielo - Mañana

DELLAFUENTE - Alomejor

Romy - The Sea

Jessy Lanza - Casino Niagara

Slowdive - alife