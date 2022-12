01:00:15

Sudan Archives ha conquistado 2022 armada con su violin himnótico

Hay tantas ideas en las canciones de Sudan Archives como capas de sonidos, influencias, samples y loops de un violín hipnótico. Además, novedades de parte del británico Oli Bayston con su proyecto Boxed In, esta vez asociado a yunè pinku.

Playlist:

La Famme - Cha-cha

SAULT - Glory

Ezra Collective - Life Goes On (feat. Sampa the Great)

Sudan Archives - NBPQ (Topless)

Weyes Blood - Twin Flame

AMORE - Fuensanta De Noche

Christine and the Queens - My birdman

Steve Lacy - Static

Barry Can't Swim - Like The Old Days

MYD - The Sun

Supershy - Don't Let Go

Mura Masa - e-motions (feat. Erika de Casier)

Boxed In - Takes Me to You (feat. yunè pinku)

Bonobo - Defender

Teebs - Did It Again (feat. Panda Bear)

Panda Bear, Sonic Boom - Livin' in the After