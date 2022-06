59:01

Soccer Mommy busca nuevos ambientes electrónicos para sus angustiosas letras.

Soccer Mommy había iniciado este camino en su segundo largo y en algunas colaboracione, pero lo ha completado en 'Sometimes, Forever' su nuevo disco y en el que se asocia con OPN en la producción. Además, el giro del dúo Jockstrap hacia una propuesta acústica con unos bellísimos arreglos de cuerda, y que estará en su primer disco.

PLAYLIST:

Soccer Mommy - Shotgun

Carlota Flâneur - Lungs

Belle and Sebastian - Reclaim the Night

Christine and the Queens - Je te vois enfin

070 Shake - Body (feat. Christine and the Queens)

Santigold - Ain't Ready

SBTRKT - BODMIN MOOR

Preoccupations - Ricochet

Interpol - Toni

Horsegirl - Anti-glory

Jockstrap - Glasgow

Amaia - Pesimista

Drugdealer - Madison

Makaya McCraven - Seventh String

**Foto: Sophie Hur