58:52

La UK de Sleaford Mods no es la que te venden

"El inglés del que estamos orgullosos no es el inglés que te intentan vender". Sleaford Mods anuncian un nuevo análisis del estado de la nación británica con'UK Grim', nuevo disco y canción homónima. Además, el pop al margen de todo de TRISTÁN! y otra canción con la que demuestra su sensibilidad única y honestidad brutal.

Playlist:

Sleaford Mods - UK Grim

Viagra Boys - It Ain't Enough

shame - Six-Pack

Dry Cleaning - Gary Ashby

Nick Waterhouse - Hide and Seek

The Lemon Twigs - Corner Of My Eye

La Villana - Las Olas Contra Todos

Belle and Sebastian - Give A Little Time

Tennis - Let's Make a Mistake Tonight

TRISTÁN! - Osaka

Ralphie Choo - SANTO ÂNGEL

Judeline - ZAHARA

Avey Tare - The Musical

Panda Bear, Sonic Boom - Danger

Braxe + Falcon, Panda Bear - Step By Step

**Foto de Sleaford Mods por Ewen Spencer