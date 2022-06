59:04

El álbum / mito 'Masochism' podría ser una realidad en 2022.

Sky Ferreira anunció su segundo disco por primera vez en 2015. Desde entonces se ha reprogramado hasta en 4 ocasiones y parece que este 2022 el mito del álbum perdido de la americana podría ser una realidad. Además, otro segundo disco este sí ya completo: 'Can't Kill Me Now' es un nuevo paseo por la propuesta atormentada de pop y R&B de 070 Shake.

PLAYLIST:

King Gizzard & The Lizard Wizard - Kepler-22b

La Femme - Sacate La

Rocío Márquez, BRONQUIO - De Mí (feat. 41V1L)

La Plazuela - Campanas Del Olvido

Wilco - I Am My Mother

Willy Tornado - Miles de Historias

Marta Knight - Creations

Angel Olsen - Right Now

070 Shake - Skin and Bones

Sky Ferreira - Don't Forget

Ravyn Lenae - Skin Tight (feat. Steve Lacy)

Steve Lacy - Hate CD

Jungle - GOOD TIMES

The Avalanches - Because I'm Me

Da Souza - Fotogrames

easy life - DEAR MISS HOLLOWAY (feat. Kevin Abstract)