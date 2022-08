01:00:28

Sharon Van Etten reflexiona sobre todo lo que hemos estado haciendo mal.

Literalmente, 'We've been going about this all wrong' es el disco de la pandemia de Sharon Van Etten. Grabado en casa y a modo de relfexión sobre el camino que la ha traído hasta el presente, y una actualidad marcada por el confinamiento. Además, el dúo más desconcertante del hip hop actual, Paris Texas.

Playlist:

Alvvays - Pharmacist

Viagra Boys - Big Boy (feat. Jason Williamson)

Preoccupations - Ricochet

Interpol - Toni

Horsegirl - Anti-glory

Julien Baker - Guthrie

Angel Olsen - Summer

Sharon Van Etten - Mistakes

Oliver Sim - GMT

Sudan Archives - Selfish Soul

DELLAFUENTE - Modo Sigilo

ROSALÍA - CANDY

Paris Texas - cyanide (feat. cryogeyser)

Danger Mouse, Black Thought - Aquamarine (feat. Michael Kiwanuka)

Broken Bells - We're Not In Orbit Yet