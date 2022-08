58:25

Una hora. Solo canciones. Modo chill

Los jueves de agosto son sesión Radio Chill. Un espacio tranquilísimo para olvidarte de todo. Fúndete con la música, entrega tus oídos a estas melodías y déjate mecer por estas hora ininterrumpida de sonido easy.

Playlist:

Steve Lacy - Sunshine (feat. Foushée)

Fennec - a lil more conversation

Jungle - PROBLEMZ

The Avalanches - Born To Lose

LF SYSTEM - Afraid to Feel

Elia y Elizabeth - Alegría (Franc Moody Remix)

Steve Monite - Only You

Dahpni - Cloudy

Fred agai.. - Kyle (i found you)

Barry Can't Swim - Jazz Club After Hours

Axel Boman - Hold On

The soft Pink Truth - Wanna Know

HAAi - Baby, We're Ascending (feat. Jon Hopkins)

Mazzy Star - Halah