El número 19 representa el comienzo y el final, del 1 al 9. Así es el debut de Saya Gray

'19 Masters' es el debut de Saya Gray y la carta de presentación de su sonido en el se mezclan R&B, hip hop, guitarras e instrumentos tradicionales japoneses. Además, un reactivado Channel Tres con un EP y un LP publicados en este 2022.

Playlist:

Warpaint - Like Sweetness

Casero - Cosas Que Creo

mariagrep - Por Eso

Melody's Echo Chamber - Where The Water Clears the Illusion

Saya Gray - IF THERE'S NO SEAT IN THE SKY (WILL YOU FORGIVE ME???)

Daniel Caesar - Please Do Not Lean (feat. BADBADNOTGOOD)

Axel Boman - Stone Age Jazz

Biznaga - Domingo Especialmente Triste (feat. Triángulo de Amor Bizarro)

La Paloma - Bravo Murillo

Glass Animals - I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance) (feat. Albert Hammond Jr.)

Omar Apollo - Talk

Ghouljaboy - scenario!

!!! - Panama Canal (feat. Meah Pace)

Channel Tres - Acid in My Blood

JOCKSTRAP - 50/50