Santigold regresa con 'Spirituals', una evolución del gospel para traerlo al presente.

El gospel que sirvió de consuelo emocional a los esclavos en EE.UU. se actualiza para dar apoyo a los afrodescendientes en el tiempo del Black Lives Matter. Ahora se mezcla con funk, reggae e hiperpop en el nuevo disco de Santigold. Además, las rarezas y descartes de los años más productivos de Iceage que han recopilado en un LP.

Playlist:

Santigold - My Horror

Aldous Harding - Lawn

Big Thief - Simulation Swarm

Plains - Problem With It

The War On Drugs - Oceans of Darkness

Nation of Language - From The Hill

Panda Bear, Sonic Boom - Edge of the Edge

Hether - dirty claws

Exnovios - El Principio del Fin

The Smile - You Will Never Work In Television Again

Iceage - Lockdown Blues

Young Fathers - Geronimo

SOHN - M.I.A

Christine and the Queens - rien dire

Sylvan Esso - Echo Party

Biig Piig - Kerosene