59:21

La irlandesa Róisín Murphy, elevada a leyenda del dance-pop, está de vuelta con un tema de puro baile. Es 'CooCool' y nace en asociación con DJ Koze. Además, el regreso de Beach Fossils con un álbum perfecto para estos días en los que el sol empieza a coger fuerza.

Playlist:

Renaldo & Clara - Globus

Róisín Murphy - CooCool (feat. DJ Koze)

Yaya Bey - on the pisces moon

Benny Sings - Pyjamas (feat. Remi Wolf)

Cuco - Si Me Voy (with The Marías)

Unknown Mortal Orchestra - That Life

LA Priest - It's You

Beach Fossils - Don't Fade Away

Frankie Cosmos - Abigail

The Mary Onettes - Easy Hands

ROSALÍA, Rauw Alejandro - PROMESA

DELLAFUENTE - Sharila

Dinamarca - favorita (feat. AMORE)

Chico Blanco - Cadillac

Jungle - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

Channel Tres - Just Can't Get Enough

Barry Can't Swim - Sunsleeper